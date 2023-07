Griffini y Hotton: «El cambio es un Luján con más policías, más médicos y cuidando al que da trabajo»

El precandidato a intendente Héctor Griffini y la precandidata a Senadora Cynthia Hotton mantuvieron una reunión con vecinos en el centro lujanense donde dialogaron sobre las distintas problemáticas de la comunidad, siendo el tema inseguridad el principal temor de quienes asistieron. También surgieron preocupaciones en salud y tasas municipales.

“Presencia policial, acompañar a las fuerzas y usar la tecnología. Eso, con decisión política es implacable. Es ir a buscar a los delincuentes hasta abajo de la cama. No ser cómplice como ahora, porque la inacción es complicidad. Es momento de actuar con firmeza frente a la inseguridad que se apoderó de nuestras calles. Los vecinos no pueden vivir con miedo y es nuestra responsabilidad también como vecinos de Luján, como futuros gobernantes, cambiar esta realidad que el intendente no atiende, ni escucha”, señaló Griffini.

El precandidato a intendente en Juntos por el Cambio agregó: “Con Horacio y Diego, venimos coordinando un plan integral que aborda la seguridad desde diferentes frentes, involucrando a todas las fuerzas y trabajando en conjunto con la comunidad para prevenir el delito. Nuestro objetivo es que cada rincón de nuestro distrito esté protegido, los chorros en las cárceles y el laburante tranquilo».

Asimismo, Hotton agregó: “Es muy importante lo que dice Héctor. La figura de Diego Santilli y la coordinación con los municipios hará que suceda lo que pasó cuando fue ministro de Seguridad en CABA. Recordemos que bajaron los delitos a tal punto que la Ciudad de Buenos Aires se transformó en la capital más segura de toda Latinoamérica. Y con el apoyo y la decisión de Horacio Rodríguez Larreta desbarataron bandas del narco. Eso queremos para los bonaerenses, para Luján y en definitiva para toda la Argentina».

Finalmente los vecinos expresaron su preocupación por las altas tasas municipales y los elevados costos de energía. “A los comerciantes y vecinos les llegan tasas impagables y ahora también tarifazos en los servicios de la Cooperativa Eléctrica que nadie controla y el municipio quiere distraerlos con una fuente de colores”, señaló un comerciante del centro. “Tampoco hay que olvidarse del hospital y la atención en general, acá te enfermás un domingo y con suerte tenés un médico en la guardia, pero olvidate si vivís más lejos. Te arreglás como podés, nadie se hace cargo. Ah eso sí, la fuente de colores está prendida”, completó un vecino de Jáuregui.

Publicado el martes 25 de julio de 2023