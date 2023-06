Griffini se tomó licencia como Concejal y se prepara para la Intendencia

«Estoy enfocado en la conformación de equipos y en los planes de gobierno que vamos a aplicar», expresó.

El concejal Héctor Griffini confirmó lo que había anunciado hace meses y concretó la licencia sin goce de haberes para dedicarse a la nueva etapa que lo tiene como precandidato a intendente, con Diego Santilli como gobernador y Horacio Rodriguez Larreta como presidente.

«Debo decir que los tiempos que corren nos marcan la necesidad de enaltecer la transparencia, la honestidad y la vocación por avanzar a una nueva Argentina, a un Luján de buenos vecinos; unidos en el camino de la prosperidad y el desarrollo. Ese es mi objetivo y sueño que sea el de todos», reflexiona Griffini en el texto que acompaña el pedido de licencia.

Además explica que «durante mi tiempo como concejal, he tenido el privilegio de representar a mis vecinos y servir a la comunidad de Luján con dedicación y pasión. Tal compromiso y responsabilidad me coloca hoy en una nueva etapa de cara al futuro que quiero para Luján: así es que he decidido postularme como precandidato a intendente de nuestro municipio».

«Este desafío conlleva, primero y antes que nada, dar testimonio de mi compromiso con la responsabilidad pública, la cual ejerzo hace más de 21 años y mi determinación de trabajar incansablemente para ser capaz de representar los intereses de todos los lujanenses como intendente», agrega.

Ante la decisión tomada manifiesta que «los vecinos merecen que, quienes los quieran representar en la máxima representación posible local que nos brinda la democracia, estén enfocados plenamente en la preparación de los planes de Gobierno, la constitución de equipos y la construcción de propuestas que beneficien a todos los ciudadanos de Luján».

Por otro lado, reconoce el rol legislativo e institucional del HCD: «Creo profundamente en las instituciones y también me guía el respeto que tengo hacia el Honorable Concejo Deliberante y, sobre todo, hacia cada uno de los vecinos, quienes confiaron en mí al otorgarme la gran responsabilidad de trabajar, buscar consensos y mejorar el día a día de nuestra comunidad utilizando las herramientas que este rol me brinda».

Finalemnte, en la nota señala que «de esta manera y por todos los motivos expuestos quiero comunicarle, a usted como presidente de nuestro Concejo Deliberante, y al resto del Honorable Cuerpo: que partir de la presente fecha, haré uso de una licencia temporal de 90 días en mi cargo como concejal de la ciudad de Luján, sin goce de sueldo»

Publicado el viernes 2 de junio de 2023