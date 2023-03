Griffini: «La plata les alcanza cada vez menos a los vecinos y el kirchnerismo es el responsable»

El precandidato de Juntos recordó que “incluso el intendente hace controles de precios en vez de apoyar a los que generan trabajo y pagan sus impuestos”.

Héctor Griffini, referente de Larreta y Santilli en Luján y precandidato a intendente, opinó sobre la situación económica actual en la ciudad de Luján y, en particular, sobre el impacto que tiene la inflación en los vecinos de la ciudad.

Luego de que el INDEC difundiera que la inflación de febrero fue del 6,6% y que acumuló 102,5% en un año, Griffini coincidió con el candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y recalcó que «la plata del vecino pasó a valer la mitad».

Además, el concejal de Comprometidos Por Luján criticó duramente la gestión kirchnerista, al afirmar que «la inflación hace cada vez más pobres a los vecinos y es un fracaso que involucra al intendente como parte de una fuerza política que nunca tuvo un plan para hacer crecer a la Argentina”.

Por estas horas, la inflación es el tema que preocupa a los argentinos y sigue golpeando fuertemente. Luján no es la excepción: muchos vecinos viven en una situación económica difícil. Los precios de los alimentos, la indumentaria y útiles escolares, los diversos servicios, la atención de la salud y hasta medicamentos se han disparado, con un efecto devastador en las familias que ya estaban luchando para llegar a fin de mes.

“Lo hablábamos con Diego Santilli hace unos días, que mientras desde nuestro espacio alertábamos que los controles de precios no eran un mecanismo indicado, sino una medida ideologizada y que atrasa, el intendente de Luján y funcionarios municipales recorrían comercios controlando precios. ¿Este era el gran plan para mejorarle la vida a la gente?” se preguntó Griffini.

En ese sentido agregó: “Además es insuficiente e incluso contraproducente. Imponer precios máximos a los productos crea escasez, distorsión en la economía y termina afectando la oferta. ¿Ahora qué pasó? Hay un aumento en los precios, una inflación aún más elevada y todo por recurrir a soluciones temporales y parciales en vez de una estrategia integral que ataque las causas profundas de la inflación”.

Finalmente, el concejal de Juntos insistió en que “a pesar de las promesas del gobierno, los precios continúan subiendo y los vecinos han tenido que reducir sus gastos en comida y otros artículos esenciales” y señaló a quienes todavía no atienden esta grave situación. “El que lo quiera negar, o hacerse el desentendido, allá él: pero esto era el plan del kirchnerismo. En cada recorrida, todos los días, escucho a empleadas, jubilados, comerciantes, pibes que laburan en fábricas, que me dicen: ‘No me alcanza, no doy más, cambien esto por favor’.

Publicado el jueves 16 de marzo de 2023