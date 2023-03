Griffini: «En Luján ya no se puede vivir tranquilo»

Héctor Griffini se reunió con vecinos de diversos barrios y localidades para escuchar, conocer y estar cerca de una problemática que va en aumento: la inseguridad. “En cada barrio o lugar que visito la gente está asustada, pero también con bronca porque ven que están a la buena de dios: Los roban, los violentan, le sacan lo poco que tienen y nadie los cuida”, contó el concejal, referente de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta.

“Estamos obligados a dejar el detallecito y prestar atención a lo imprescindible: recién me dijeron ‘Héctor, no puedo volver de mi laburo tranquilo; no puedo dormir si mi hija tiene que volver de algún boliche; roban en la escuelita de fútbol donde juega mi pibe guardo el auto mirando con diez ojos… ¿qué le pasó a Luján?’, y yo le contesto lo que todos vemos: que no se atienden las cosas importantes”.

Por su parte, Griffini propuso una lógica de prioridades que tenga como objetivo resolver los problemas reales de cada vecino. “Por supuesto que es un tema complejo, pero justamente por ser de gran dificultad no podemos dejarlo para lo último. Eso es en lo que falla este gobierno: se deja llevar por lo que cree efectista o lindo, tal como dijo el intendente en su último discurso. Y mientras hay lucecitas de colores, deja que cada vecino se defienda solo, como pueda. Si así está el intendente al frente de la seguridad, vamos mal”.

El contexto expone una dinámica creciente de hechos delictivos. En los últimos días, lugares como Carlos Keen, San Bernardo, Pueblo Nuevo, la zona Histórico Basilical, la Plazoleta Estación Basílica, El Mirador, Padre Varela o La Asunción tuvieron registros de inseguridad constantes y de gravedad. “Cualquiera que sea autocrítico, reflexivo y quiera mejorar sabe que la realidad es lo que pasa. Pero bueno, cuando se mantiene una política de decir que se hace, en vez de hacer, la comunidad no solo no lo termina creyendo, sino que va a mostrar el descontento de la forma que pueda”, avisó Griffini.

Finalmente, el actual concejal de Comprometidos Por Luján destacó que en el modelo municipal que se está gestando con los equipos de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli ya existe un esquema planificado que contempla la coordinación de planes reales de acción en base a resultados. “La gente está cansada de chamuyos, por eso no vamos a andar con vueltas a la hora hacer que puedas ir a tu casa sin miedo”, concluyó Héctor Griffini.

Publicado el jueves 9 de marzo de 2023