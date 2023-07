Griffini: “Arriba Luján, con Santilli y Larreta el cambio es imparable”

Con más de 500 personas y salón repleto, Héctor Griffini lanzó su campaña para la intendencia: “Hagamos de una vez el cambio de nuestras vidas”, alentó.

Héctor Griffini dio inicio oficial a la campaña que buscará colocarlo como candidato a intendente por Juntos por el Cambio tras las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto. Con una imponente puesta en escena, cientos de banderas argentinas, canción propia y a salón colmado, “en Luján también se puso en marcha ‘El Cambio de nuestras vidas’ con Griffini-Santilli-Larreta”, anunciaron.

“Con 21 años de experiencia profesional en gestión pública, Licenciado en Gestión de Políticas Públicas, dos másters y cinco posgrados nacionales e internacionales es nuestro precandidato a intendente e integrante de una generación decidida a transformar Luján y un hombre convencido del cambio definitivo que necesita Argentina para que nos pongamos de pie todos juntos” fue la primera parte de su presentación que ya arrancó los primeros aplausos continuados.

Para luego agregar que “Héctor tiene tres guías en su vida: Luján como el lugar que ama, el laburo como elemento sagrado y la educación como base del desarrollo. Por eso es quien junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli quiere llevar adelante el cambio de nuestras vidas” y fue el prólogo para que Griffini aparezca en escena, al ritmo de “quiero un mejor intendente, que cuide a la gente, quiero a Héctor Griffini con Larreta y con Santilli”.

Acompañado por el apoyo, visitas y el trabajo coordinado de Diego Santilli y de Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato lujanense de Juntos por el Cambio se expresó este viernes frente a vecinos, voluntarios del cambio e integrantes de la lista: “Me preparé toda la vida para este momento. Estoy muy emocionado y agradecido de tener esta oportunidad. Quiero ser intendente porque soy de Luján y amo mi ciudad. No soy ajeno a todas las dificultades que tenemos quienes la habitamos, por eso quiero seguir trabajando junto Diego y Horacio para hacer el cambio de nuestras vidas” expresó Griffini.

Sus palabras, habían sido antecedidas por las de varios de los integrantes de la lista, reflejando el espíritu diverso y representativo. En ese marco se destacó el mensaje de Fernando Casset, quien encabeza la lista de precandidatos a concejales y quien aseguró que “tenemos un enorme candidato a intendente”, al tiempo que se dirigió a la comunidad presente: “Hagamos desde hoy el cambio de nuestras vidas. Seamos protagonistas y sintámonos orgullosos de lo que vamos a hacer, para que en el futuro podamos decir: cuando me tocó, hice lo que tenía que hacer. Salgamos de acá a multiplicar nuestra voz y nuestras acciones y pongamosle la felicidad del deber cumplido” animó.

Movilizado por el apoyo recibido, por su parte, Griffini agradeció el rol de su familia y compartió una anécdota de su infancia donde recordó momentos que marcaron su vocación política. “Recuerdo cuando quise invitar a un amigo a comer a mi casa y no pude porque no teníamos comida para ofrecerle. En ese momento decidí que quería otra realidad, para mi familia y para todas las familias de Luján. Eso me alentó a formarme, a capacitarme y trabajar incansablemente por un mejor presente”, relató.

Finalmente, en un acto que contó con la presencia de más de 500 vecinos (algunas personas quedaron afuera), Griffini envalentonó a la multitud presente: “ Tenemos el coraje para los cambios que se necesitan, pero ¿saben que hace falta además de coraje? Saber hacia dónde vamos, formación, políticas públicas y levantar este desastre, ir hacia arriba: porque Luján hoy está en un laberinto y la salida es por arriba, vamos para arriba. Arriba Luján”, concluyó.

Publicado el sábado 15 de julio de 2023