Gremios municipales se pliegan al paro nacional

Los gremios con representación en el ámbito municipal confirmaron su adhesión al paro nacional convocado para este jueves 19 de febrero, en sintonía con la medida de fuerza impulsada por la CGT. La jornada incluirá paro por 24 horas y, en algunos casos, movilización, por lo que distintos servicios municipales podrían verse afectados.



Según las notificaciones el Sindicato de Trabajadores Municipales de Luján comunicó su adhesión al paro general nacional previsto para el jueves 19 de febrero, por 24 horas a partir de las 0.00, en el marco de una convocatoria que menciona a la CGT junto a federaciones del sector municipal.

En la misma línea, la seccional local de ATE informó que resolvió adherir y convocar a paro y movilización para el 19 de febrero, enmarcando la medida en reclamos salariales y laborales y en rechazo a la reforma laboral, y señalando que se trata del ejercicio del derecho de huelga.



También se sumó CICOP Luján, que comunicó su adhesión al paro y movilización contra la reforma laboral, indicando que se garantizará el funcionamiento de guardias mínimas y de emergencia, conforme la normativa vigente.

Por su parte, el SEM remitió una comunicación en el mismo sentido, confirmando su participación en la medida de fuerza.



La convocatoria al paro se inscribe en un escenario de tensión entre las centrales sindicales y el Gobierno nacional, con eje en el rechazo a una reforma laboral y en reclamos vinculados al ingreso de los trabajadores y las condiciones de empleo. En ese marco, los gremios que actúan en el ámbito municipal resolvieron acompañar la protesta y plegarse a la medida, anticipando que el impacto se sentirá en la operatoria habitual del Estado local durante la jornada.

Publicado el miércoles 18 de febrero de 2026