Lunes 6 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 16°C
  • H: 51%
  • P: 1018
  • V: Oste Sudoeste

Gran operativo de limpieza por la nueva edición de la 51° Peregrinación Juvenil

Detalles



Publicado el lunes 6 de octubre de 2025

El Municipio de Luján mantuvo activo durante las jornadas del sábado y domingo un plan integral de limpieza y recolección de residuos en respuesta a la llegada de los cientos de miles de fieles que arribaron a nuestra ciudad en el marco de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján.

La iniciativa tuvo como fin mantener las calles limpias y ordenadas durante la estancia de los fieles, además de minimizar el impacto y los inconvenientes para los vecinos de Luján.

En coordinación con distintas agrupaciones y trabajadores municipales, se organizó un equipo de cerca de 150 personas que trabajan en cuadrillas para cubrir las zonas afectadas de la ciudad. Además, se colocaron puntos verdes de reciclaje y se puso a disposición un camión cisterna y un camión compactador.

En este sentido, las zonas intervenidas fueron: todo el radio circundante a la Basílica Nuestra Señora de Luján, el Paseo Calelián, el Parque Ameghino, la Plaza Belgrano, el Parque San Martín, las zonas cercanas al Cementerio Municipal, la ruta 7 y la calle Las Heras. Durante el día de hoy continuarán por la zona aledaña al Skate Park y la rotonda Ana de Matos. 

Los trabajadores se encargaron de tareas de barrido, vaciado de cestos y contenedores, limpieza de calles y recolección de residuos en forma constante para mantener limpia la ciudad.

Publicado el lunes 6 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.