Gran operativo de limpieza por la nueva edición de la 51° Peregrinación Juvenil

El Municipio de Luján mantuvo activo durante las jornadas del sábado y domingo un plan integral de limpieza y recolección de residuos en respuesta a la llegada de los cientos de miles de fieles que arribaron a nuestra ciudad en el marco de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján.

La iniciativa tuvo como fin mantener las calles limpias y ordenadas durante la estancia de los fieles, además de minimizar el impacto y los inconvenientes para los vecinos de Luján.

En coordinación con distintas agrupaciones y trabajadores municipales, se organizó un equipo de cerca de 150 personas que trabajan en cuadrillas para cubrir las zonas afectadas de la ciudad. Además, se colocaron puntos verdes de reciclaje y se puso a disposición un camión cisterna y un camión compactador.

En este sentido, las zonas intervenidas fueron: todo el radio circundante a la Basílica Nuestra Señora de Luján, el Paseo Calelián, el Parque Ameghino, la Plaza Belgrano, el Parque San Martín, las zonas cercanas al Cementerio Municipal, la ruta 7 y la calle Las Heras. Durante el día de hoy continuarán por la zona aledaña al Skate Park y la rotonda Ana de Matos.

Los trabajadores se encargaron de tareas de barrido, vaciado de cestos y contenedores, limpieza de calles y recolección de residuos en forma constante para mantener limpia la ciudad.

Publicado el lunes 6 de octubre de 2025