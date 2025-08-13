Gran noche de premiación en CEFILU

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

A sus socios por las participaciones en las exposiciones filatélicas.

Desde CEFILU informaron qué, el pasado de 9 de agosto a las 19 hs, en la Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, ubicada en San Martin 485, se llevó adelante la premiación de sus socios, por sus participaciones en las exposiciones filatélicas desarrolladas en Ituzaingó, los días comprendidos entre el22 al 26 de julio, EXFINNIA Y JUVENEX 2025.

La gala comenzó con palabras alusivas, por parte de su presidente Christian Pérez, quien destacó el trabajo de jóvenes y adultos participantes en la exposición; y alentó futuras producciones, felicitando a aquellos que participaron e incentivando a aquellos que no pudieron hacerlo. Por otro lado, la celebración contó, con la participación del intendente del Municipio de Luján, Leonardo Boto, quien se acerco a felicitar a la asociación y todos sus integrantes por todo lo obtenido.

La premiación inició, con la entrega de galardones a los socios adultos del club, entre los que se destacaron Luis Ernesto Sola, Guillermo Rodríguez, Carolina Rojo y Federico Alejandro Di Marco; continuando con la premiación de los infantiles, donde los niños premiados fueron Catalina Pérez Colombo, Benicio Rodríguez, Ema Companucci; Nina Companucci; Felipe Rico, Fausto Rico, Leonardo Tomasini, Beatrice Tomasini, Isabella Di Marco, Valentina Di Marco, Juan Manuel Lojoya, Matías Lojoya, Agustín Améndola, Lorenzo Iturrat, y María Trinidad Di Pietro.

Además, se premió a los juveniles, donde se destacó el premio otorgado a Ramiro Pro, por su colección “Diario de la Segunda Guerra Mundial”, colección ganadora del gran premio de la federación.

Por último, se hizo el reconocimiento a Rodolfo Pizzichini, que se convirtió en jurado internacional. La finalización del evento concluyó, con un brindis y un lunch entre los asociados y la comunidad filatélica de Luján.

Publicado el miércoles 13 de agosto de 2025