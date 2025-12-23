Gran fiesta de reapertura de Pilchas ATR en el centro de Luján
Detalles.
El pasado 20 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de reapertura de Pilchas ATR, un comercio de indumentaria y calzado que inicia una nueva etapa en un local completamente renovado, ubicado en pleno centro de la ciudad de Luján.
El evento contó con la presencia de clientes, familiares y amigos, quienes acompañaron a los responsables del emprendimiento en esta celebración especial, marcada por la renovación del espacio y la apuesta por seguir creciendo comercialmente.
Pilchas ATR atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, y ofrece calzados para toda la familia a precios accesibles. El local se encuentra en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón
Publicado el martes 23 de diciembre de 2025