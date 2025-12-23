Gran fiesta de reapertura de Pilchas ATR en el centro de Luján

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El pasado 20 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de reapertura de Pilchas ATR, un comercio de indumentaria y calzado que inicia una nueva etapa en un local completamente renovado, ubicado en pleno centro de la ciudad de Luján.

El evento contó con la presencia de clientes, familiares y amigos, quienes acompañaron a los responsables del emprendimiento en esta celebración especial, marcada por la renovación del espacio y la apuesta por seguir creciendo comercialmente.

Pilchas ATR atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, y ofrece calzados para toda la familia a precios accesibles. El local se encuentra en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025