Gran fiesta de reapertura de Pilchas ATR en el centro de Luján

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

El pasado 20 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de reapertura de Pilchas ATR, un comercio de indumentaria y calzado que inicia una nueva etapa en un local completamente renovado, ubicado en pleno centro de la ciudad de Luján.

El evento contó con la presencia de clientes, familiares y amigos, quienes acompañaron a los responsables del emprendimiento en esta celebración especial, marcada por la renovación del espacio y la apuesta por seguir creciendo comercialmente.

Pilchas ATR atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, y ofrece calzados para toda la familia a precios accesibles. El local se encuentra en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón

