Gran convocatoria en el Barrio Ameghino: exitosa jornada interdisciplinaria del programa «Volver a Clases»

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El Municipio de Luján informó que, con la participación de más de 300 chicos, chicas y familias, la Dirección de Prevención y Organización Comunitaria coordinó un despliegue integral de servicios, salud y cultura en la Plaza Néstor Kirchner.

En una jornada marcada por el compromiso comunitario y el acceso a derechos, la Municipalidad llevó adelante este jueves una nueva edición del esquema «Volver a Clases». El encuentro tuvo lugar en la Plaza Néstor Kirchner del barrio Ameghino, donde se congregaron más de 300 niños, jóvenes, familias y docentes de la escuela secundaria local para participar de las diversas propuestas diseñadas por la Secretaría de Protección Ciudadana a través de su Dirección de Prevención y Organización Comunitaria.

Durante el transcurso de la jornada, se brindó un amplio abanico de servicios esenciales en materia de seguridad social y salud. Los vecinos pudieron acceder de forma gratuita a postas de vacunación, controles de agudeza visual y atención odontológica. Asimismo, se facilitaron trámites clave como la gestión de la tarjeta SUBE y se brindó asesoramiento para la inscripción al programa FinEs y la iniciativa «Escuela en Comunidad», fortaleciendo el vínculo entre el Estado municipal y las trayectorias educativas de los jóvenes del barrio.

El abordaje integral también incluyó instancias de formación y prevención ciudadana. En este sentido, se realizaron charlas informativas enmarcadas en el Plan Luján Libre de Drogas, así como talleres sobre salud sexual y reproductiva. El evento contó con un fuerte componente recreativo y cultural gracias a la presencia del Parque «ReCreArte» y la destacada participación de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que brindó un marco festivo a la tarde en el Ameghino.

Ya anteriormente se habían hecho jornadas similares en los barrios Villa del Parque y Santa Marta.

Publicado el viernes 20 de marzo de 2026