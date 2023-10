Gran agenda de actividades culturales y artísticas para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



Argentina Patea y la Copa del Mundo



El sábado 7, a partir de las 11 horas, en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1325) se llevará a cabo el torneo de penales “Argentina Patea” con la presencia de la réplica original de la Copa del Mundo. Contará con la presencia de exjugadores y jugadores de la Liga Profesional.



Se trata de una iniciativa de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Con entrada libre y gratuita, y un premio de 300 mil pesos, cada equipo podrá participar con un mínimo de 5 y un máximo de 10 jugadores.



Los campeones y subcampeones de la etapa local de “Argentina Patea” tendrán la posibilidad de disputar la instancia final en “La Casa de Los Campeones del Mundo”, el predio de AFA ubicado en Ezeiza.



Sabores Bonaerenses



El sábado 7, de 11 a 19 horas, en el Parque Ameghino, se realizará una jornada de Sabores Bonaerenses “El gusto por lo nuestro”, con una feria en la que participarán 150 emprendedores.



Habrá actividades y juegos para los más pequeños y pequeñas, bandas en vivo, foodtrucks, alimentos de toda la provincia y cocinará en vivo Juan Braceli.



Lavalle de película

El sábado 7, de 18 a 00 horas, en Lavalle entre Colón y Rivadavia se llevará a cabo “Lavalle de Película”, una jornada de cine al aire libre. Contará con feria de artesanos, diversas actividades y música en vivo.



Habrá exposiciones fitness de Zumba, Artes Marciales y Reggaeton, muestras de la Escuela de Arte “José Pipo Ferrari”, y actuará la Tamari Circo.



También contará con la conducción de Grey Villagra, DJ en vivo y un cierre musical a cargo de Juan Cavalli Trío y “Beatkings”, un conjunto local tributo a The Beatles.





Música en el Pueblo en la localidad de Open Door



El sábado 7, de 18 a 01 horas, en la Plaza 1° de Mayo, ubicada en las inmediaciones de la calle Corrientes, entre Santa Fe y Santiago del Estero, se realizará una nueva edición de Música en el Pueblo.



La propuesta contará con espectáculos tradicionales, músicos y feria de artesanos. En esta oportunidad se presentará “Yerba Brava”, la banda de cumbia “La sonora viajera”, “E’ lo que Hay” y el dúo Mónica y Omar.



Café con rosca



El sábado 7, a partir de las 18 horas, en el Centro Cultural “José Artigas” (Mitre 846) se realizará el debate “Nuevos sectores políticos, viejas recetas” sobre la actualidad política de cara a las elecciones de octubre. La jornada será transmitida por @radiomingalujan



La jornada contará con la presencia del profesor y Licenciado en Historia, creador de “Historia para Milennials” @pablobordaok.



Fiesta de la Pastafrola en Olivera



El domingo 8, desde las 11 horas, se realizará la décima edición de la Fiesta de la Pastafrola, en el predio ferroviario de la localidad de Olivera.



Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluye la presentación de más de 30 expositores de la tradicional tarta dulce y el Concurso de la Mejor Pastafrola, además de una feria de artesanos, patio gastronómico, juegos, actividades recreativas y música en vivo.



Durante la jornada se presentarán diversos artistas locales como Marilu Show, la banda de Rock “Ruedas de Metal”, “Canto Nativo”, “Grupo Sombras” y Cristian «Cuervo» Benavidez.

Rock en el Paseo de la Independencia



El domingo 8, desde las 15 horas, en el Paseo de la Independencia (ex Parque Las Heras (Las Heras entre Gamboa y Olavarría) se desarrollará una tarde a puro rock.



Actuará el tributo pelotero “La píldora”, “Perro monedero”, “Type beat crew” y Dolores Jech. Habrá un patio gastronómico y estará presente la feria de la economía popular.



Peatonal Gastronómica



El domingo 8, a partir de las 18 horas, en la zona céntrica de la ciudad, se realizará la segunda edición de la “Peatonal Gastronómica”. Habrá kermesse, música en vivo de diversos estilos, feria de emprendedores y artistas urbanos.





Los músicos que en está oportunidad sonarán en vivo son: Juani Cavalli, David Desivo & Vicky Ayale, Hernán Rebottaro, Silvana Delgado & Lea Errecalt, El Bif3 & Juanchi, la banda de cumbia “Guache!”, y Lucho Redondo con un DJ Set Live.



Los más chicos y chicas tendrán la posibilidad de disfrutar de las propuestas de “La Tamarí Circo” y “Circo Ventolina”.



La actividad cuenta con la participación de 20 locales gastronómicos, y se llevará a cabo en Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, Mitre entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Las Heras y Lavalle.



Actividades aranceladas



M&M



El jueves 5, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), M.A Studio y MultiEspacio Carito Dance presentarán su show anual de danzas “M&M”.



Las entradas, que cuestan 1500 pesos, están a la venta en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=1







Festival de la Música



El viernes 6, a las 20 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051), el Estudio Nonito presentará su Festival de Música, a cargo de los alumnos de guitarra y piano, bajo la dirección de David Juárez.



La entrada general tiene un costo de 1500 pesos. Para conseguirla, deberán comunicarse por WhatsApp al 2323 274969.



Carnaval – Zumba con Car



El viernes 6 , a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), Carla Eizaguirre presenta su clase de Zumba “Carnaval” con instructoras invitadas.



Las entradas, que cuestan 1800 pesos, están a la venta en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=7



Peña La Lechuza



El viernes 6, a las 21.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se llevará a cabo la Peña La Lechuza. Actuará Nico Cércola, Los Duarte (desde Córdoba), Silvana Delgado, Herencia Echeverriana y los ballets, Sonkoy & Arami.



Las entradas anticipadas pueden conseguirse enviando un WhatsApp al 2323 212220.



De la Cabeza



El sábado 7, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), llega después de 21 años, el show “De la cabeza”.





En el año 200, Bersuit sacó aquel disco en vivo lleno de clásicos, interpretado por su gran cantidad de músicos que sin pelos en la lengua,le pusieron banda de sonido a un momento particular del país, dejando este disco entre los más populares del rock nacional, incluyendo candombes,murgas,cumbias, ska, melódicos y rocanroles, que, aún hoy mas 20 años después, siguen sonando con fuerza.





Las entradas, tienen un valor de 3000 pesos, están a la venta en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=9



F5



El sábado 7, desde las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) habrá una nueva función de la obra “F5” de Dario Scarnatto.





La entrada general costará 2500 pesos. Para conseguirla, podrán comunicarse al 2323 678722.



Beetlejuice



El domingo 8, a las 17.30 y 18.30 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen), Patas Arriba Casa Cultural presentará “Beetjuice”, una muestra de teatro del taller musical adolescente.



Para reservar un lugar, comunicarse por Instagram a @patas_arriba_casa_cultural. Las entradas tienen un valor de 2000 pesos.



Que vas a saber vos del amor





El domingo 8, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar la única función de “Que vas a saber vos del amor” de Pablo Carrasco. Actuarán Adela Ratti, Cecilia Morelli, Martín Lamothe. Habrá música en vivo a cargo de Ezequiel Sapir.



Las entradas anticipadas tendrán un costo de 2000 pesos mientras que en puerta saldrán 2300. Para reservar, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el miércoles 4 de octubre de 2023