Géneros: Vanesa Siley encabezó una charla sobre “Mujeres, trabajo y reforma laboral”

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La Diputada Nacional y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, encabezó este martes el panel de intercambio “8M: Mujeres, trabajo y reforma laboral”, organizado por el Municipio de Luján en el marco de las actividades conmemorativas por el Mes de la Mujer Trabajadora.



La charla se desarrolló en el auditorio de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu) y contó con la participación de su Secretaria de Capacitación y Formación Profesional, Karina López, y de la Directora de Géneros y Diversidad del Municipio, Cecilia Gallo.



Siley abordó los efectos de la crisis económica y laboral, que afecta cada día a más familias argentinas y se ensaña especialmente con las mujeres, y las consecuencias de la reforma laboral recientemente aprobada, que pone en riesgo derechos laborales adquiridos por el pueblo argentino a través de su organización y luchas históricas.



La legisladora explicó que las mujeres son las que más sufren el empleo informal y las que más tiempo dedican a las tareas de cuidado familiares. En este sentido, trabajos cada vez más precarizados, informales y con bajos salarios, sumados a las largas jornadas de tareas fuera y dentro del hogar, han recrudecido las enfermedades y los problemas de salud mental.

Asimismo, destacó la importancia de que los sindicatos cuenten con áreas de Género dentro de sus estructuras para atender problemáticas específicas y faciliten la participación de las mujeres.



Por su parte, López desarrolló los alcances de las políticas que promueven la perspectiva de género en ATUNLu y destacó los logros alcanzados en ese sentido, como la extensión de la licencia por cuidados parentales, el abordaje de situaciones de violencia de género y el cumplimiento del cupo laboral trans, entro otros.



También acompañaron la actividad el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Rector de la UNLu, Walter Panessi, el Secretario General de ATUNLu, Juan Ramos, las concejalas Romina Grossi, Camila Zucchi y Andrea Monzón, el concejal Joaquín Martucci, la Directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, Gabriela Pedraza, y la Subdirectora de Patrimonio, Soledad Cóceres.

Publicado el miércoles 18 de marzo de 2026