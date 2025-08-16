Gagliardo se vistió de héroe y Flandria se trajo un puntazo
Primera B.
Flandria y Armenio empataron 0 a 0 por una nueva fecha de la Primera División B del Fútbol Argentino.
En un partido con muchos minutos de descuento, en donde Armenio consiguió un penal que fue atajado por Maxi Gagliardo que se vistió de héroe en el empate del canario.
. La idea era sumar de a tres pero en el contexto y en el último instante Flandria se viene con un punto de la cancha de Armenio.
En la próxima fecha el canario recibirá a Comunicaciones que no viene haciendo un buen semestre.
