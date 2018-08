“Fluido Etéreo” brindó su show en el Trinidad Guevara

El viernes pasado a sala llena en la Sala Oficial del Teatro Trinidad Guevara se presentó Fluido Etéreo, un espectáculo de dos horas que recorrió temas de la legendaria banda británica como Shine on you crazy Diamond, Nobody’s home, Another brick in the wall, Comfortably numb, Wish you were here y Money.

El proyecto “Fluido Etéreo” nace de la idea de dos de los integrantes que a partir de una charla casual en la que coinciden en la admiración por la obra de Pink Floyd y aprovechando ambos ser músicos deciden buscar el resto de integrantes con el único fin de meterse en una sala de ensayo a rendir homenaje, casi en silencio en el anonimato. Intención de catarsis y reunión entre amigos.

Poco a poco y a medida que el grupo se conformaba la música se hacía cada vez con mayor nivel de detalle. Es así como se decidió salir a tocar como para dar un cierre al menos al ciclo de lo que sería la primera parte de la historia como banda.

En los comienzos el grupo se denominaba “PIGS Floyd”, pero dada la recurrencia de este nombre ya utilizado por varias bandas tributo de nuestro país se le decidió dar un nombre que representara a los integrantes como a la propia obra de Pink Floyd.

Quienes conforman este tributo son:

Emanuel Diez – (Voz principal).

Emiliano Bilello – (Guitarra eléctrica y Lap steel).

Fran Dos Santos – (Sintetizadores).

Gustavo De Cunto – (Bajo).

Lautaro Ricardo – (Saxo).

Mariano Agüero – (Batería).

Matías Inghiotti – (Guitarra eléctrica).

Pablo Kranevitter – (Guitarra acústica, Guitarra eléctrica y coros).

Artistas invitados:

Dolores Jech – (Coros).

Ivana Campos – (Coros).

Leo Diani – (Contrabajo).

Publicado el miércoles 29 de agosto de 2018