Flandria visita a Comunicaciones por tres puntos importantes

Publicado el domingo 4 de octubre de 2026

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Flandria visitará este domingo a Comunicaciones desde las 15:00, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del torneo.

El Canario llega con 38 unidades y se encuentra con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona de descenso, que hoy tiene como principal comprometido a UAI Urquiza.

Por su parte, Comunicaciones suma 54 puntos y se encuentra entre los diez mejores equipos del torneo, con el objetivo de continuar en carrera y meterse en el Reducido por el ascenso.

El partido se disputará desde las 15:00 en la cancha de Comunicaciones, donde Flandria buscará conseguir un resultado positivo en una jornada que puede ser importante para sus aspiraciones.

Publicado el domingo 4 de octubre de 2026