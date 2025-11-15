Flandria venció al campeón y deberá esperar a que jueguen Lafe y San Martín
Midland Campeón sube al Nacional.
Flandria cerró su participación con una alegría grande en el Estadio Carlos V: derrotó 1 a 0 a Midland, flamante campeón del Clausura, el tanto se concretó con un cabezazo de Sergio Giménez da los 3 minutos de juego del Segundo tiempo.
El Canario fue efectivo desde el inicio y supo sostener la ventaja ante un rival que, a pesar de la derrota, se coronó porque Real Pilar cayó en su partido ante Liniers. De esta manera, Midland —ganador del Apertura— se queda también con el Clausura y asciende directamente a la Primera B.
En el Carlos V, ambos equipos salieron decididos a buscar el triunfo: Flandria para meterse en el Reducido y Midland para asegurarse el título sin depender de nadie. Y la diferencia estuvo en la eficacia: centro preciso, aparición de Giménez en el área y un 1-0 que sería definitivo.
Mientras tanto, jugadores y cuerpo técnico del conjunto visitante siguieron con atención el final del encuentro entre Real Pilar y Liniers, parados en el círculo central del campo de juego. Restaban cuatro minutos por jugar y los locales celebraron cuando se confirmó la caída del Monarca, que dejó sin chances al perseguidor.
Ahora, Flandria sigue expectante: aún resta que San Martín de Burzaco y Laferrere completen sus partidos. Si ganan, el Canario podría quedar afuera del Reducido; si no, habrá clasificación y una vida más en el torneo.
Publicado el sábado 15 de noviembre de 2025