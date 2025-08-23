Flandria se quedó con las manos vacías y perdió terreno en la tabla

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El equipo de Jáuregui cayó 1-0 en casa y ahora visitará a Liniers.

En el estadio Carlos V de Jáuregui, Flandria no pudo hacerse fuerte en su casa y cayó por la mínima diferencia ante Comunicaciones, que se llevó un triunfo importante gracias al 1-0 final.



El “Canario”, que venía mostrando un andar aceptable en este Torneo Clausura de la Primera B, dejó pasar una buena chance para seguir prendido en los primeros lugares de la tabla. De estar entre los tres o cuatro de arriba, el equipo ahora quedó relegado a la mitad de la tabla, alrededor del octavo o noveno puesto, perdiendo terreno en la pelea grande.



A pesar del esfuerzo, Flandria no encontró claridad en ataque y terminó pagando caro una desatención defensiva que le dio la victoria al conjunto de Agronomía. La derrota dolió doble, no solo por ser en casa, sino porque el público esperaba un paso firme para ratificar el buen presente que había mostrado en las últimas fechas.



Ahora, el equipo de Jáuregui tendrá revancha rápida: el próximo fin de semana deberá visitar a Liniers, que marcha último en la tabla. Un duelo clave para intentar recuperar confianza, sumar de a tres y no perderle pisada a los de arriba en la zona de la Primera B.



El Canario sabe que todavía queda camino por recorrer, pero necesita volver a volar alto cuanto antes.

Publicado el sábado 23 de agosto de 2025