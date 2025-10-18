Flandria rescató un empate y sigue en la pelea por el reducido

Flandria empató 1-1 con Brown de Adrogué. El equipo visitante se adelantó en el marcador, pero Flandria logró igualar y sumar un punto vital para mantenerse en la lucha por el ingreso al reducido de la Primera B. Con este resultado, Flandria sigue dependiendo de sí mismo para las próximas fechas.

