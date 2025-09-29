Flandria recibe a Villa Dálmine con la intención de seguir sumando

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Flandria juega este lunes desde las 15:30 en el estadio Carlos V, frente a Villa Dálmine, por la fecha 15 del Clausura de la Primera B.

El canelo necesita la victoria para seguir subiendo En esta segunda parte de la primera división B torneo clausura.

Spitale quedó marginado por una luxación en el brazo que lo dejará afuera por lo que resta del año.



De la Riva no fue convocado por decisión futbolística.



En contrapartida, regresan tras cumplir suspensión Ariel Morales y Cristian Ludueña, quienes se perfilan para volver al once inicial. Ojo Palacio vuelve de la lesión y el 9 que era titular podría entrar desde el comienzo o del banco de suplentes.



Probable formación de Flandria.



Gagliardo



Nalerio



Morales



Camacho



Guelfi



Evangelista



D. González



B. González



Martínez



Bustamante o Palacio



Ludueña o Palacio



¿Tambien en el canario volverá de una lesión el delantero Jonathan Palacio que pinta para ingresar en el equipo, de mínima desde el Banco de suplentes.

Publicado el lunes 29 de septiembre de 2025