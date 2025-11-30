Flandria quedó eliminado en Pilar
Primera B.
Flandria perdió 2-0 ante Real Pilar y quedó afuera de los Playoffs de la Primera B.
El local abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Jonathan Morán aprovechó una desatención entre Morales y Camacho y, con una emboquillada por encima del arquero, puso el 1-0.
En el segundo tiempo, Real Pilar aumentó la diferencia y sentenció la serie.
Con el 1-1 en Jáuregui y el 2-0 de este partido, el global finalizó 3-1 a favor del Monarca, que avanzó a las semifinales y enfrentará a Argentino de Merlo.
Publicado el sábado 29 de noviembre de 2025