Flandria perdió en casa ante Villa Dálmine y sumó su segunda derrota consecutiva

Publicado el sábado 21 de marzo de 2026

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Flandria cayó 1 a 0 como local frente a Villa Dálmine en el estadio Carlos V y dejó atrás su invicto en casa, en un partido que se definió en la segunda mitad.

El único gol de la tarde llegó promediando el segundo tiempo y fue para la visita, que aprovechó su momento para quedarse con tres puntos importantes en Jáuregui.

El Canario, que venía de perder fuera de casa, sumó así su segunda derrota consecutiva en el torneo, mostrando una merma en su rendimiento respecto a las primeras fechas.

Ahora, el equipo deberá recuperarse rápidamente para volver a la senda del triunfo y no perder terreno en la tabla.

Publicado el sábado 21 de marzo de 2026