Flandria ganó en el Bajo Belgrano pero no le alcanza para soñar con el Reducido

Flandria consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Excursionistas, en condición de visitante, en el marco de la penúltima fecha del campeonato de la Primera B Metropolitana.

El único gol del encuentro fue convertido por Sergio Giménez, a los 17 minutos del primer tiempo, luego de una buena jugada colectiva por derecha que culminó con un centro preciso y la aparición del delantero en el área para empujarla al gol.

Durante la primera mitad, el arquero Maximiliano Gagliardo fue determinante para mantener la ventaja: tuvo dos intervenciones claves en los primeros minutos y luego se mostró firme en cada pelota aérea, transmitiendo seguridad a toda la defensa del Canario.

En el complemento, Flandria dispuso de varias ocasiones para aumentar la diferencia, aprovechando los espacios que dejó Excursionistas al adelantar sus líneas, pero la falta de precisión en la definición le impidió estirar el marcador.

Con esta victoria, el conjunto de Jáuregui sumó tres puntos importantes pero sigue muy complicado en la tabla, y todo indica que no le alcanzará para ingresar al Reducido. En la última fecha del torneo, Flandria recibirá a Midland en el estadio Carlos V.

Publicado el sábado 8 de noviembre de 2025