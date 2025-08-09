Flandria empató y sigue sin poder ganar de local
Primera B.
Por la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División B, Flandria y San Martín de Burzaco empataron 1 a 1 en el estadio Carlos V.
Flandria no jugó uno de sus mejores partidos pero como conclusión el empate no se le escapó. El gol fue marcado por Jonatan Palacio.
En la próxima fecha el canario visitará al Deportivo Armenio.
En la tabla de posiciones los de Jáuregui quedaron quintos.
Foto Gentileza Flandria Oficial.
Publicado el sábado 9 de agosto de 2025