Flandria empató 1 a 1 ante Comunicaciones

Publicado el domingo 4 de octubre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Flandria igualó 1 a 1 como visitante frente a Comunicaciones y consiguió un punto importante en la recta final del campeonato.

Martín Ruiz abrió el marcador para el conjunto local a los 31 minutos del primer tiempo. El Canario buscó la igualdad durante el complemento y encontró el empate a los 30 minutos, cuando Franco Costa marcó el 1 a 1 definitivo.

Con poco para el final del torneo, el punto conseguido fuera de casa le permite a Flandria seguir sumando y afrontar las últimas fechas con el objetivo de mantenerse alejado de la zona de descenso.

Foto Flandria Oficial.

Publicado el domingo 4 de octubre de 2026