Flandria empató 1 a 1 ante Comunicaciones
como visitante
Primera B
Flandria igualó 1 a 1 como visitante frente a Comunicaciones y consiguió un punto importante en la recta final del campeonato.
Martín Ruiz abrió el marcador para el conjunto local a los 31 minutos del primer tiempo. El Canario buscó la igualdad durante el complemento y encontró el empate a los 30 minutos, cuando Franco Costa marcó el 1 a 1 definitivo.
Con poco para el final del torneo, el punto conseguido fuera de casa le permite a Flandria seguir sumando y afrontar las últimas fechas con el objetivo de mantenerse alejado de la zona de descenso.
Foto Flandria Oficial.
Publicado el domingo 4 de octubre de 2026