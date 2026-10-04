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Flandria empató 1 a 1 ante Comunicaciones

como visitante

Primera B



Publicado el domingo 4 de octubre de 2026

Flandria igualó 1 a 1 como visitante frente a Comunicaciones y consiguió un punto importante en la recta final del campeonato.

Martín Ruiz abrió el marcador para el conjunto local a los 31 minutos del primer tiempo. El Canario buscó la igualdad durante el complemento y encontró el empate a los 30 minutos, cuando Franco Costa marcó el 1 a 1 definitivo.

Con poco para el final del torneo, el punto conseguido fuera de casa le permite a Flandria seguir sumando y afrontar las últimas fechas con el objetivo de mantenerse alejado de la zona de descenso.

Foto Flandria Oficial.

Publicado el domingo 4 de octubre de 2026

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