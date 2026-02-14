Domingo 15 de febrero de 2026
Flandria debuta en 2026 ante Brown y renueva la ilusión en el Carlos V

Primera B



Publicado el sábado 14 de febrero de 2026

Este sábado desde las 17 horas, Flandria hará su presentación oficial en la temporada 2026 cuando reciba a Brown de Adrogué en el estadio Carlos V. El Canario inicia un nuevo año deportivo con la expectativa renovada y el objetivo claro de ser protagonista en la categoría.

Con un plantel que buscará consolidarse desde el arranque, la meta pasa por meterse en la pelea grande: soñar con el ascenso directo o, al menos, asegurar un lugar en el octogonal que otorga chances de subir. La ilusión vuelve a encenderse en Jáuregui y el debut será la primera medida para un equipo que apunta alto en este 2026

