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Flandria cayó ante UAI Urquiza y sigue sin levantar en el torneo

Primera B.



Publicado el sábado 28 de marzo de 2026

Flandria sufrió una nueva derrota en condición de visitante al caer 2 a 0 frente a UAI Urquiza, en un partido en el que el conjunto local fue superior y justificó el resultado.

El Canario no logró hacer pie durante el desarrollo del encuentro y volvió a mostrar dificultades fuera de Jáuregui, una tendencia que se repite en este arranque de campeonato.

Con esta caída, el equipo continúa con seis puntos y se mantiene lejos de los puestos de arriba.

En lo más alto de la tabla aparece Excursionistas, que lidera con 16 unidades, marcando una clara diferencia en relación al resto.

Ahora, Flandria deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que en la próxima fecha recibirá a Real Pilar, un rival directo que se encuentra en la cuarta posición y que será una buena medida para intentar recuperar terreno.

Publicado el sábado 28 de marzo de 2026

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