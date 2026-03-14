Flandria cayó 2 a 0 ante Excursionistas y mantiene un arranque irregular

Publicado el sábado 14 de marzo de 2026

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Flandria perdió 2 a 0 frente a Excursionistas en el Bajo Belgrano, en un partido donde el equipo local fue superior y se quedó con un triunfo sin demasiada oposición del conjunto de Jáuregui.

El encuentro se disputó en el estadio del conjunto verde, conocido como el Coliseo del Bajo Belgrano, donde el Canario no logró hacer pie y terminó sufriendo una derrota clara.

Con este resultado, Flandria continúa mostrando un arranque irregular en el torneo: gana cuando juega de local, pero pierde cada vez que sale a la ruta. Esa falta de regularidad le impide, por ahora, consolidarse en los primeros puestos.

El equipo ahora deberá buscar recuperarse en la próxima fecha, donde intentará volver a hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la tabla.

Publicado el sábado 14 de marzo de 2026