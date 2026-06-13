Flandria buscará volver al triunfo ante el último de la tabla

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Flandria recibirá este sábado a Ituzaingó con la obligación de sumar de a tres para intentar acercarse a los puestos de protagonismo en el torneo de la Primera B Metropolitana. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Carlos V, con arbitraje de Marcos Recalde.

El equipo de Jáuregui atraviesa una campaña irregular y acumula 19 puntos, muy lejos de la pelea por los primeros puestos. El líder del certamen es Excursionistas, que suma 38 unidades, por lo que el «Canario» necesita comenzar una remontada si pretende meterse en la conversación por los lugares de privilegio.

Enfrente estará un necesitado Ituzaingó, que marcha en el último lugar de la tabla con apenas 8 puntos, por lo que el compromiso aparece como una buena oportunidad para que Flandria vuelva a hacerse fuerte en condición de local y recupere la confianza ante su gente.

Con la presión de mejorar su rendimiento y la obligación de cortar la irregularidad que ha marcado gran parte de la temporada, Flandria afrontará un partido clave en el Carlos V, donde buscará quedarse con tres puntos indispensables para enderezar el rumbo en el campeonato.

Publicado el viernes 12 de junio de 2026