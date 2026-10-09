Flandria busca alejarse del descenso ante Defensores Unidos
sabado a las 15
Pimera B.
Flandria recibirá este sábado a Defensores Unidos de Zárate desde las 15 en el estadio Carlos V de Jáuregui, por una nueva fecha del campeonato.
El Canario suma 39 puntos, mientras que el conjunto zarateño tiene 41. El encuentro será clave para el equipo de Jáuregui, que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, donde actualmente se encuentra la UAI Urquiza con 35 unidades.
Una victoria le permitirá a Flandria ampliar la diferencia con su rival directo en la lucha por la permanencia y dar un paso importante para cerrar el torneo con mayor tranquilidad.
Publicado el viernes 9 de octubre de 2026