firmó el convenio para enviar el 100% de los residuos de Luján a la CEAMSE

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En el día de hoy, el intendente municipal Leonardo Boto y el presidente de la CEAMSE, Claudio Tapia, firmaron el convenio para trasladar el 100% de los residuos domiciliarios del partido hacia su disposición final.

“Hoy damos un paso histórico para Luján. La firma de este convenio que concreta el traslado del 100% de los residuos domiciliarios del distrito a la CEAMSE y cerrar de manera definitiva el basural a cielo abierto. Después de más de 60 años, estamos dejando atrás una problemática estructural gracias a un trabajo sostenido y al compromiso de toda una comunidad que decidió transformar su realidad. Podemos decir que damos vuelta una página de nuestra historia para construir un Luján más limpio, más justo y sustentable”, sostuvo el intendente.

En las oficinas de la CEAMSE, junto a otros funcionarios del ejecutivo, se hizo efectiva la firma del convenio para formalizar esta nueva etapa, donde la totalidad de los residuos domiciliarios del partido serán trasladados diariamente a la CEAMSE. Para ello, se implementará un esquema logístico en el que los residuos recolectados por los camiones habituales serán transferidos a unidades de mayor porte, especialmente preparadas para su traslado final. Cada uno de estos vehículos puede transportar el equivalente a tres camiones de recolección urbana —alrededor de 30 toneladas— y, con un promedio de entre tres y cuatro viajes diarios, se garantiza el traslado total de los residuos generados en el distrito.

El anuncio había sido realizado por el intendente Leonardo Boto en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. De este modo, Luján deja atrás una de las mayores deudas ambientales, sanitarias y sociales de la ciudad, una problemática histórica que durante décadas afectó la salud, el ambiente y la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas.

La medida marca un hito para el distrito, al permitir dejar atrás el funcionamiento de un basural a cielo abierto que, por su magnitud, llegó a ser considerado uno de los más grandes del país.

Publicado el miércoles 18 de marzo de 2026