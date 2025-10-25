Finalizó la inscripción para el gran premio del Salón Nacional Fernán Félix de Amador

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Más de 360 artistas de distintas regiones del país presentaron sus obras.

El Municipio de Luján informó que finalizó la inscripción para una nueva edición del Salón Nacional Fernán Félix de Amador, que se realiza en el museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad.

En esta oportunidad, más de 360 artistas de distintas regiones del país presentaron sus obras, superando ampliamente las expectativas y reafirmando el carácter federal y el prestigio de este importante premio de artes visuales.

Durante la próxima semana, el jurado compuesto por Emilio Reato, Luciana García Belbey y Jorge «Hueso» Ricciardulli, llevará adelante el proceso de evaluación de las obras.

«Estamos muy orgullosos de ser sede de este Salón Nacional y de recibir tantas propuestas de gran calidad artística. Esperamos que este premio siga dándose todos los años, porque significa el reconocimiento y promoción de los artistas, además de una apuesta firme por la preservación del patrimonio artístico a nivel local y nacional», expresó la Coordinadora del Museo de Bellas Artes, Mariana Rodríguez Gastón.

Durante el mes de noviembre, aquellos artistas que resulten seleccionados serán informados vía mail y la lista de ganadores se podrá consultar a través del Instagram @culturasyturismolujan, perteneciente a la Secretaría de Culturas y Turismo de Luján.

Cabe recordar que el Primer premio adquisición “Municipio de Luján” ganará $1.500.000 y el Premio adquisición al artista local será de $700.000, junto a la opción para ambos ganadores de realizar una exposición individual en el Museo durante el año 2026. Además, se hará entrega de 6 menciones honoríficas.

Publicado el sábado 25 de octubre de 2025