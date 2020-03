Fin de semana de cuarentena: para leer en casa

En este segundo fin de semana de cuarentena, las bibliotecas Ameghino y Jean Jaurés te recomiendan seis lecturas imperdibles para hacer estos tiempos difíciles más llevaderos.

LECTURAS SUGERIDAS POR LA BIBLIOTECA AMEGHINO.

Las bibliotecarias y la asociación cultural de la Biblioteca Ameghino nos recomiendan tres novelas dramáticas con tintes de misterio, romance y tragedia. ¡No vas a dejar de pasar las páginas!

1. Cornelia, de Florencia Etcheves.

Una profesora de un prestigioso colegio inglés de Buenos Aires viaja con cinco de sus alumnas a El Paraje, para estudiar cómo esa localidad del sur ha resurgido luego de la erupción violenta del volcán Tunik. Lo que la profesora no imagina es que regresará sin Cornelia Villalba. La chica desaparece misteriosamente y de ella sólo queda una cadena que Ariel, el hijo de los dueños de la pensión donde el grupo se aloja, dice haber encontrado tirada en la nieve. Diez años después, tras una misa a la que la familia convoca para mantener viva la memoria de Cornelia y la intervención de una extraña coleccionista de avisos fúnebres, el caso se reabre y, como consecuencia, desaparece otra de las cuatro ex alumnas.

En esta tercera novela de Florencia Etcheves, una vez más, es central el dúo de investigadores de La Virgen en tus ojos y La hija del campeón: Francisco Juánez y Manuela Pelari. Esta novela ha tenido su adaptación cinematográfica con el nombre de Perdida, película de Alejandro Montiel, protagonizada por Luisana Lopilato y Nicolás Furtado.

2. Napalpi: atrapada en el viento, de Gabriela Exilart.

A veces el pasado es un viento que atrapa con su fogoso magnetismo y sus secretos. Pero un arrebato de pasión puede cambiarlo todo.

Dos historias se entrelazan en esta novela: en la Buenos Aires de 1922 la de Carola, una joven que al poco tiempo de casarse descubre el oscuro pasado de su marido; y dos años después, en la Reducción de Napalpí, provincia de Chaco, cuando se produce una de las masacres indígenas más trágicas y menos conocidas de nuestra historia, la de Eva, que intenta recomenzar su vida.

3. La villa de las telas, de Anne Jacobs.

Una mansión. Una familia poderosa. Un oscuro secreto.

Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie.

Podés buscar estos libros y muchos más en la plataforma www.bajalibros.com, o de forma gratuita en el Facebook @librosgratisparabajar o en www.clubdelecturasr.com.

LECTURAS SUGERIDAS POR LA BIBLIOTECA JEAN JAURÉS.

La comisión de la Biblioteca Popular Obrera Jean Jaurés nos trae en esta ocasión tres clásicos para reflexionar y repensar mientras nos quedamos en casa.

1. Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann.

Este libro está compuesto por quince cuentos breves que hablan de libertad, la amistad, la solidaridad, la justicia. A través de personajes variados y profundamente queribles, Elsa Bornemann consigue transmitir una visión sensible sobre el mundo que, a su vez, sorprende por la originalidad de sus argumentos.

En Un elefante ocupa mucho espacio, todo puede suceder: que los animales de un circo decidan rebelarse, que una chica tenga una trenza muy larga, que los espejos reflejen el pasado o el futuro, que una caricia inicie un viaje interminable por el campo, y mucho, mucho más.

Léelo online aquí: https://www.educaciontuc.gob.ar/images/stories/elefante.pdf

2. Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares.

Inesperado precursor de las revueltas estudiantiles, de la guerrilla urbana y hasta del movimiento punk, Diario de la guerra del cerdo es la profética crónica de una lucha implacable entre viejos y jóvenes.

Una mañana, Isidro Vidal, jubilado sedentario y benévolo, descubre que el proceso de sustitución generacional se ha acelerado. Hordas de atléticos muchachos recorren Buenos Aires a la caza de viejos débiles y lentos. Obligados a improvisar una desesperada defensa, Vidal y sus amigos deberán aprender a moverse por una ciudad fantasmagórica, apenas iluminada por las antorchas de una guerra invisible, tan real como simbólica. Una guerra que se libra contra grupos rivales pero también contra un enemigo común: el inexorable paso del tiempo. Adolfo Bioy Casares terminó esta novela magistral a principios de 1968. Según declaró en entrevistas, la escribió en un momento en que se sintió envejecer. Quizá por eso su historia no envejece y es tan nueva como la luz de cada día.

Léelo online: https://premiumglobalmagazine.files.wordpress.com/2014/11/adolfo-bioy-casares-diario-de-la-guerra-del-cerdo.pdf

3. El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano.

Obra genial tanto por su originalidad como por su capacidad expresiva, impactante más si cabe por la sencillez con que está escrita.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los Nadies. El libro de los abrazos.

Podés encontrar este libro para leer online de manera gratuita en el siguiente link: https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/news/2015/04/03/el_libro_de_los_abrazos.pdf

Publicado el viernes 27 de marzo de 2020