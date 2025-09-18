Festival Pintal en Luján Park para celebrar el Día del Estudiante

Publicado el jueves 18 de septiembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva fecha del Festival Pinta!, que tendrá una edición especial por el Día del Estudiante con entrada libre y gratuita este próximo domingo en el predio de Luján Park, ubicado en colectora Sur Acceso Oeste (ex Planta Depuradora del barrio San Bernardo).

La jornada tendrá inicio a las 15 horas y contará con espectáculos musicales, demostraciones de distintas disciplinas y un patio gastronómico.

Las propuestas musicales tendrán como protagonistas a los grupos locales Chakra, Nenas Zantas, Nikolai Mitre, Incendios y Yugen.

En tanto, aprovechando las instalaciones del Skate Park, habrá demos a cargo de las Escuelas Municipales de BMX, a cargo de Lisandro Palacios y Leo Galcerán; Roller y Squad Skate, a cargo de Valentina Laera; y Skate, a cargo de Ignacio Molina, Cristián Avendaño y Ramiro Dodorico.

Además, habrá una oferta gastronómica variada en un sector de Food Trucks.

La propuesta es organizada por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el jueves 18 de septiembre de 2025