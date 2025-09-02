Martes 2 de septiembre de 2025


Federico Vanin: «Tenemos el compromiso de seguir haciendo»

Fede Vanin reafirma el compromiso con el espacio político



Publicado el martes 2 de septiembre de 2025

A menos de una semana de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre, el primer candidato a concejal por la lista oficialista que responde al intendente Leonardo Boto, reafirma el compromiso del espacio que integra con una política cercana, coherente y enfocada en resultados a partir de acciones concretas que impacten en el día a día del vecino.

En un contexto de definiciones claves para el futuro de la ciudad, Vanin destacó en una entrevista con Luján en Línea la transformación en barrios y localidades poniendo en valor el trabajo realizado en estos años: “Nuestra propuesta está en los hechos, por eso tenemos el enorme desafío de garantizar una buena elección que nos permita sostener el rumbo”.

“Tenemos el compromiso de seguir haciendo y creemos profundamente en la política vinculada a la gestión que eleva la calidad de vida de la gente. Y en Luján, con Leo Boto, se está haciendo lo que parecía imposible, demostrando que cuando el Estado llega, la vida mejora. Y eso es hacer política con sentido humano”, afirma.

En ese sentido, el candidato remarcó que el proyecto que integra se distingue por la coherencia entre el discurso y la acción: “Nuestra propuesta está en cada obra, en cada avance, en cada paso que dimos para recuperar a Luján de la desidia y el abandono. Escuchamos años decir lo que había que hacer, hasta que un día Leo asumió el compromiso y lo hizo, reivindicando la política y a los hacedores de la buena política”, resume.

Con convicción, reafirma el rumbo elegido:
“Pusimos a Luján siempre adelante, por encima de todo lo demás, y funcionó. Tenemos rumbo, y la firme decisión de seguir haciendo”.

Finalmente, el actual Secretario de Desarrollo Humano del Municipio dejó un mensaje claro sobre el momento político y el compromiso que los impulsa: “Somos un equipo que tiene el enorme deber de defender el futuro de Luján en estas elecciones”.

