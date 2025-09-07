Domingo 7 de septiembre de 2025
Federico Vanin fue a votar con su familia

Elecciones 2025



Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Prensa LUJÁN SIEMPRE ADELANTE

Fede Vanin: “Es un día muy importante, de mucha alegría, mucha emoción, y creo que va a ser un día de reconocimiento a una forma distinta de hacer política, de una ciudad que se transforma y no ha detenido nunca su rumbo”.

El primer candidato a concejal por Fuerza Patria hizo su sufragio cerca de las 10 horas en la mesa 200 de la Escuela N°13, calle Patricios 535 del barrio Juan XXIII

