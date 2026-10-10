Expo Luján 2026: un nuevo escenario y más espacio para conferencias y tecnología

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La cuarta edición se realizará del 22 al 24 de octubre en el Descanso del Peregrino. En diálogo con Luján en Línea, el secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Juan Pablo Redondo, adelantó las novedades, destacó los vínculos comerciales surgidos de las ediciones anteriores y abordó las preocupaciones del sector productivo ante la situación económica.

—A pocas semanas de la cuarta edición de Expo Luján, ¿cómo vienen los preparativos y qué novedades van a encontrar quienes la visiten del 22 al 24 de octubre?

—Se viene trabajando a muy buen ritmo con todas las áreas de la Municipalidad de Luján, las cámaras empresariales y distintos organismos sectoriales y provinciales para que sea una gran edición. Este año, las novedades radican en el formato y en la locación elegida. Se plantea una Expo más orientada a las charlas, las conferencias y los speakers, y pasamos del Parque San Martín al Descanso del Peregrino, una gran locación y muy simbólica en estos tiempos con la venida del Papa León a Luján.

—¿Cómo viene la participación de empresas, comercios y emprendedores? ¿Qué sectores estarán representados y qué posibilidades quedan para quienes quieran sumarse?

—Existe mucho interés por parte del sector productivo de Luján en participar, tanto como conferencistas como expositores, mostrando sus productos, proyectos e ideas. Siempre la Expo Luján funciona como un espacio de encuentro de la comunidad, donde los vecinos pueden conocer a quienes llevan adelante la producción local, conocer las experiencias de boca de sus creadores.

También en esta edición sumamos otros eventos dentro del evento madre, como lo es el Encuentro de Turismo Religioso con la CAME y también el Encuentro Regional de Parques Industriales, organizado conjuntamente con APIA.

—Este año anuncian una experiencia Summit, con conferencias y workshops. ¿Qué temas van a abordar y qué herramientas concretas buscan ofrecerles a los participantes?

—Sí, creemos que este es un evento que tiene muchos públicos. Hay segmentos que son principalmente corporativos, otros que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas para el sector productivo y de desarrollo local; otros que tienen que ver con la actualidad y la coyuntura económica y política. Pero va a ser muy amplia: vamos a pasar de conocer experiencias en agroecología a un workshop con las últimas tendencias en el uso de inteligencia artificial; vamos a tener la opinión de economistas, empresarios, políticos; vamos a conocer muchos proyectos de desarrollo de la comuna en una total armonía con el sector industrial, el sector empresarial y la comunidad toda.

—Después de tres ediciones, ¿qué resultados concretos dejó la Expo para el entramado productivo local?

—Lo principal y lo que nos reconforta es que la Expo Luján ha ido creciendo en cada edición, hasta generando nuevos subproductos, como la Expo Luján Tech, que después se transformó en nuestro Hub Tecnológico. Como decíamos anteriormente, la Expo es un lugar de encuentro; por eso surgen alianzas comerciales entre empresas lujanenses, nuevos negocios.

De hecho, el año pasado realizamos junto al Ministerio de Producción, Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Provincia una importante Ronda de Negocios Multisectorial, donde se inscribieron más de 300 empresas y se realizaron más de 1.000 reuniones de trabajo. Se han logrado varios acuerdos y negocios de empresas de toda la región. Es más, varios proyectos que se presentarán en esta edición comenzaron a esbozarse o fueron debatidos en ediciones anteriores.

La Expo Luján complementa la dinámica que imprimimos desde la Secretaría de Desarrollo Económico junto a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios y la Cámara Textil de Luján en proyectos que impactan positivamente en nuestra comunidad.

—¿Cuáles son las principales preocupaciones que hoy les transmiten los sectores productivos de Luján y cómo se van a incorporar esas demandas a la agenda de la Expo?

—No voy a ser muy original, pero existe una gran preocupación por el rumbo económico del país. Estamos inmersos en una crisis económica compleja, que no tiene una sola receta de solución. Cada sector, rubro o mercado tiene su propio comportamiento y muestra distintos niveles de actividad. Pero existe algo que es evidente y es un derrumbe en la actividad y en el consumo de la gran mayoría de los rubros que hacen a la economía de la Argentina.

En Luján se viene trabajando con mucha seriedad para tener respuestas a esta situación turbulenta, compleja. También se tienen que tomar decisiones difíciles, que no son las ideales. La Expo tiene espacio también para visibilizar estas cuestiones y aportar miradas y acciones para buscar soluciones.

—Además de las actividades para el sector productivo, ¿qué propuestas habrá para los vecinos y las familias, y por qué los invitarías a acercarse a esta edición?

—Siempre hay muchas atracciones. Va a haber muchos stands donde van a conocer productos lujanenses. Nuevos lanzamientos. Presentaciones. También música en vivo, artistas locales y distintas actividades para toda la familia. A su vez, vamos a tener una gran variedad de propuestas tecnológicas para que disfruten los vecinos de todas las edades.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026