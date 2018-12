Exigen asistencia alimentaria y equipamiento para tres comedores-merenderos

Los trabajadores desocupados de CTD Aníbal Verón elaboraron un documento en forma conjunta con espacios, agrupaciones, referentes, concejales, entre otros, que está dirigido al Intendente Oscar Luciani. Hace hincapié en la situación alimentaria de comedores y merenderos que sostiene dicha organización. Documento:

Lxs abajo firmantes hacemos explicito el total apoyo al reclamo que lleva adelante la Coordinadora de Trabajadorxs Desocupadxs (CTD) Aníbal Verón, en materia de asistencia alimentaria y equipamiento para los tres comedores/merenderos que la organización sostiene en los barrios Ameghino, Villa del Parque, y Luchetti de Open Door, luego de fallidas gestiones llevadas adelante por lxs representantes de dicha organización y el Sr. Director de Políticas Sociales de la Municipalidad de Lujan, Carlos Romero.

Compartiendo el lamentable diagnóstico de la fuerte crisis que azota nuestro distrito, y la Argentina en general, a causa de las políticas de hambre y entrega llevadas adelante por el gobierno de la Alianza Cambiemos, sostenemos que es necesario que el intendente Oscar Luciani y sus funcionarios depongan su actitud de ninguneo y destrato, y se haga cargo de la situación.

Teniendo en cuenta el contexto mencionado de crisis total, con perdida concreta de fuentes de trabajo, cierre de comercios e industria, habiendo caído abruptamente la capacidad de poder adquisitivo de lxs trabajadores a través del tarifazo y las medidas de ajuste, afectando esto directamente a quienes aún poseen empleo formal, pero con impacto aún mayor en trabajadrxs informales o desocupadxs, es urgente atender las demandas de quienes han sido crudamente empujadxs a la miseria, y tienen que atravesar la penosa situación de asistir a comedores y merenderos populares. Esta realidad se agudiza en nuestro país, y nuestra ciudad no escapa a esto.

Con el testimonio sobre la mesa de quienes de manera voluntaria y a pulmón ofrecen su fuerza de trabajo, su tiempo, y muchas veces su casa, para sostener un dispositivo de ayuda alimentaria directa, que da cuenta del incremento sustancial de la cantidad de familias que reciben esta ayuda, y teniendo que la mayoría de estxsbeneficiarixs son niños y niñas, es que exigimos al gobierno de Cambiemosla modificación del acuerdo iniciado en Noviembre de 2017, con movilización mediante, y el cumplimiento urgente de los siguientes puntos solicitados por la Coordinadora de

Trabajadorxs Desocupadxs CTD AníbalVerón:

· Regularización de la entrega de alimentos secos y frescos, y de gas envasado en tiempo y forma, estableciendo como fecha límite los días 10 (diez) de cada mes.

· Aumento de cantidades de alimentos frescos y secos AL DOBLE para el comedor/merendero del barrio Ameghino.

· Refuerzo de alimentos secos y frescos para el comedor/merendero del barrio Villa del Parque, acorde a la demanda real del barrio.

· Inclusión del comedor/merendero del barrio Luchetti, Open Door, en el acuerdo con la CTD AnibalVeron, pasando a recibir las mismas cantidades de productos tanto de alimento seco, fresco, gas envasado y equipamiento que el comedor / merendero del Barrio Ameghino.

· Entrega de mercadería navideñaantes del 23/12, y refuerzo de la entrega mensual con motivo de las fiestas, para los tres comedores/merenderos, sobre todo en materia de alimentos frescos. Agregamos a este punto, la entrega de juguetes acorde a la cantidad de niñxs de cada merendero.

· Concreción de los puntos de infraestructura y equipamiento para los comedores/merenderos resueltos en el acuerdo firmado a fines del año pasado, incluyendo el del barrio Luchetti, Open Door, recordando que dicho punto se refiere a la totalidad de merenderos/comedores de la ciudad de Lujan.

· Modificación de la modalidad de entrega de alimentos frescos y gas envasado. El ejecutivo debe garantizar la entrega en domicilio del comedor/merendero la totalidad de alimentos frescos y gas envasado, y no asi nuestra mencionada organización ni lxs responsables de los dispositivos de ayuda.

· Relevar y regularizar la asistencia a la totalidad de los comedores y merenderos que funcionan en nuestra ciudad y sus localidades, de forma permanente, adaptando las provisiones a la demanda actual, y reviendo todos los acuerdos preexistentes, con ánimo de aumentar la capacidad de asistencia, garantizando el normal funcionamiento de los mismos y respetando por sobre todas las cosas a lxs beneficiarios y a quienes trabajan en la ejecución de la asistencia.

· Implementación urgente de la Ordenanza Municipal votada el 29/9 en el Honorable Concejo Deliberante respecto de la tarifa de luz eléctrica, conteniendo la misma un punto donde plantea la gratuidad del servicio de luz eléctrica parea la totalidad de domicilios donde se lleven adelante merenderos y comedores populares.

Habiéndonos constituido en Asamblea Abierta en el Honorable Concejo Deliberante con un alto nivel de participación comunitaria, y ante la urgencia de lo requerido, se establece el día martes 11 de diciembre de 2018 como fecha límite para cumplir con lo expresado en los puntos anteriormente mencionados, en relación a los tres comedores/merenderos que sostiene la organización CTD AníbalVerón. De lo contrario hemos decido colectivamente acompañar cualquier instancia de Plan de Lucha que dicha organización disponga.

A su vez, manifestamos nuestra preocupación y estado de alerta por la grave situación expuesta a través de este reclamo, e instamos al Sr Intendente Oscar Luciani a tomar cartas en el asunto, y atender las demandas de todos y cada uno de los merenderos/comedores y cualquier otro tipo de ayuda social que funcionen de modo autogestionado en el partido de Lujan.

Sin otro particular, esperamos que se cumpla en tiempo y forma lo solicitado en esta declaración.

Firmas:

– Bloque Unidad Ciudadana -FpV- PJ Lujan, concejales y concejalas:

Cesar Siror

Griselda Krauth

Erica Pereyra

Miguel Prince

– Unidad por Lujan – Nicolás Capelli Concejal

Leonardo Boto, Concejal (M. C.)

– Red X Argentina– Silvio Martini Concejal

– Bloque Frente Renovador, concejales:

Carlos Gabriel Jurina

Silvia Scarzo

Federico Guibaud

– 25 de Julio, concejal José Neto

– Corriente Federal de los Trabajadores CGT – Mercedes/Lujan/Gral. Rodríguez

– CTA de los Trabajadores Lujan

– Agrupación 24 de febrero SMATA Lujan

– Partido Justicialista Lujan

– Secretaria de la Mujer PJ

– Secretaria de Juventud PJ

– Reafirmación Peronista

– Militancia Organizada

– Graciela Rosso, Intendenta (M. C.)

– Ariel Notta / Compromiso Peronista

– Maria Ines Fernandez Diputada Provincial (M. C.)

– Movimiento de Participación Popular (MPP)

– Jose Alberto Roselli, Diputado Nacional (M. C.)

– Crece desde el Pie

– Tra.Po.S (Trabajo Político y Social)

– Corriente de Unidad Popular

– Correntosas Feminismo Popular

– Frente de Organizaciones Populares (FOP) / Movimiento de Unidad Popular (MUP) Lujan

– Merendero “Sonrisitas” – barrio Lanusse

– Asociación Civil “Pehuen” Lujan

– Asamblea Adolescentas Feministas de Lujan

– Agrupación La Negro Tejada

– MPR Quebracho

– Marcelo Barbani / Agrup. Eva Perón

– MPL Ceibo

– Descamizados

– Asoc. Civil Develar

– Colectivo Cultural Calles Calientes

– “El Rinconcito” Merendero Popular – barrio Padre Varela

– CTD AníbalVerón Lujan

– Comedor/merendero “Ana Campos”- barrio Villa del Parque

– Comedor/merendero “Bianca” – barrio Ameghino

– Comedor/merendero “Dulce Amor” – barrio Luchetti de Open Door.

Publicado el viernes 7 de diciembre de 2018