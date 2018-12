Estafan a una mujer y le sustraen dinero de su cuenta bancaria

Una mujer de apellido Rodríguez denunció haber sido estafada durante las primeras horas de la tarde del martes 18 de diciembre: le robaron dinero de su cuenta bancaria.

Según narró en diálogo con Luján en Línea, alrededor de las 14 horas recibió un llamado de una hipotética empresa de telefonía asegurando que había obtenido un premio tras un sorteo. “Me dicen que había salido sorteada y había ganado un celular Samsung J9 y la suma de 25 mil pesos para comprar dicho celular”, comentó.

Luego de algunas preguntas informativas con respecto a tarjetas y manejos de cuentas para transferencias, los estafadores convencen a la víctima para que se dirija hacia el cajero.

“En mi ignorancia voy al banco, entro al cajero (en todo momento me hablaban por teléfono) e ingreso a mi cuenta, me dictan un número de CBU, me guían para apretar en depósitos y transferencias y me piden que ponga 10.000. Luego me di cuenta que había sido estafada”, describió la damnificada, indignada por la situación vivida.

“Alerto para que no le pase a otra persona, que por lo menos lea esto y si le piden algún número o algo no se lo den”, culminó.

