) Escuelas: son pilares de la comunidad en elecciones
Elecciones 2025.
Más allá de la educación, las escuelas fortalecen la identidad local y promueven la participación del ciudadano.
Los establecimientos educativos no solo transmiten conocimientos, sino que funcionan como espacios de encuentro donde se desarrollan valores, se fomenta la convivencia y se apoyan actividades culturales y sociales.
Su rol es clave para el desarrollo integral de los vecinos y para la cohesión de la comunidad
Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025