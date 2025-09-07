Domingo 7 de septiembre de 2025
) Escuelas: son pilares de la comunidad en elecciones

Elecciones 2025.



Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Más allá de la educación, las escuelas fortalecen la identidad local y promueven la participación del ciudadano.

Los establecimientos educativos no solo transmiten conocimientos, sino que funcionan como espacios de encuentro donde se desarrollan valores, se fomenta la convivencia y se apoyan actividades culturales y sociales.

Su rol es clave para el desarrollo integral de los vecinos y para la cohesión de la comunidad

