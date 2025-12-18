Escuela de Canotaje Diego Díaz Club Náutico El Timón en lo más alto

AHORA

La escuela de canotaje Diego Díaz informó que equipo logró el séptimo título de la Federación Bonaerense por equipos, el 5to consecutivo y de esta forma se afianza como una de las instituciones de canotaje más importante a nivel provincial y nacional.

Alcanzaron este título logrando 6 primeros puestos (Lobería, Jáuregui, Olavarría, Escobar, Las Flores y Mar del Plata), 3 segundos (Campana, Tandil y Gral Villegas) y un cuarto (La Plata). Los primeros 5 puestos del campeonato fueron: 1° El Timón, 2° Regatas La Marina, 3° Regatas La Plata, 4° Canotaje Avellaneda y 5° El Fuerte de Tandil.

El equipo está dirigido por el profesor Gustavo Crinigan y por Ángeles Crinigan, a quienes felicitamos no solo por este nuevo logro, sino también por la dedicación y seriedad con que llevan adelante la actividad.

La escuela es una de las pocas que tuvo asistencia perfecta en todas las regatas, con una presencia aproximada de 50 deportistas en cada una de ellas, para ello se cuenta con el fuerte respaldo de la subcomisión y de todos los padres y madres en general, quienes hacen un gran esfuerzo para juntar los fondos y también seguir con el mantenimiento de todo el material deportivo.

Es de destacar que este año se logró ampliar la botera y de esta manera se pudo armar un gimnasio para el complemento deportivo de los palistas.

Además, pudieron participar de campeonatos nacionales e internacionales y distintas clínicas deportivas realizadas en distintos puntos de la provincia. Dentro de este selecto grupo debemos destacar nuevamente las grandes actuaciones de Cande Sequeira en seniors y Andrea Bracamonte en paracanotaje y la convocatoria al sudamericano en categoría cadetes de Juana Guerrero.

“Estamos felices y orgullosos de los logros conseguidos, pero sobre todos por el grupo humano formado, con una cantidad de palistas de aproximadamente 100 deportistas que van de los 8 años hasta ya los mayores que forman el canotaje de adultos.

Gracias a la institución que nos cobija y a todos los que hicieron y hacen posible este presente”, expresaron.

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025