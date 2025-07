«Es hora de humanizar el ajuste»

El ajuste no puede ser sin alma: frenar la motosierra y recuperar la humanidad

Por Daniel Curci Castro.

En nombre del déficit cero, la Argentina asiste a un ajuste brutal que amenaza con

llevarse puestas no solo las cuentas públicas, sino también las bases mínimas de una

convivencia social digna.

El gobierno de Javier Milei ha avanzado con una “motosierra” sin distinción ni

sensibilidad, y los efectos ya se sienten con crudeza en los sectores más vulnerables:

jubilados, personas con discapacidad, y quienes dependen del sistema público de salud

para vivir.



El relato oficial celebra la caída de la inflación y el superávit fiscal, pero omite

deliberadamente el precio que se está pagando por esos logros.



No hay épica en una política que achica el Estado a costa del hambre de los mayores, la

angustia de los enfermos o la exclusión de miles que necesitan asistencia para subsistir.

Los jubilados, cuya mayoría no alcanza ni a la canasta básica, ven licuadas sus

pensiones por la inflación y la falta de actualización a la que fueron sometidos por el

gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Muchos deben elegir entre

medicamentos o comida.



En paralelo, los recortes en salud afectan directamente a las personas con discapacidad,

cuyos traslados, tratamientos y prestaciones esenciales se han interrumpido o

suspendido en múltiples provincias.

Lo mismo ocurre con la entrega de medicamentos de alto costo y programas de atención

para enfermedades crónicas, muchos de ellos paralizados o desfinanciados.



El ajuste es necesario, pero no puede ser ciego ni inhumano. No se puede edificar un

país sobre las espaldas de quienes ya han dado todo. Y mucho menos en un contexto

donde los grandes grupos económicos, beneficiados por desregulaciones y reformas

regresivas, no son llamados a aportar ni un centímetro de esfuerzo.



Argentina necesita responsabilidad fiscal, sí. Pero también necesita justicia social,

equidad y sentido común. Gobernar con números sin mirar a las personas es un camino

directo hacia la fragmentación social y el conflicto permanente.



La motosierra no puede ser el único instrumento. Hay que recuperar el bisturí: ajustar

donde hay privilegios, no donde hay derechos. Lo contrario no es eficiencia, es

crueldad. Y gobernar con crueldad no puede ser el destino de ningún país que pretenda

llamarse democrático.

Publicado el lunes 14 de julio de 2025