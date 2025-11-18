Entregaron 276 lentes en el programa “Ver para seguir creciendo”
Gratuito
Salud visual.
La Municipalidad informó que la Fundación Banco Provincia en conjunto con el Municipio de Luján desarrollaron “Ver para seguir creciendo”, un programa que tuvo por objetivo promover la salud visual.
Con un móvil equipado para la atención integral con maquinaria para la consulta médica y la confección de anteojos en el momento, la propuesta atendió a 256 mientras que entregó 276 lentes de manera gratuita.
Se realizaron tests de agudeza visual, evaluación oftalmológica completa, además de la entrega de lentes. La propuesta se articuló con los Centros de Atención Primaria y se llevó a cabo en el barrio San Fermín, en la localidad de Pueblo Nuevo y en el Centro Comunitario de Open Door.
Publicado el martes 18 de noviembre de 2025