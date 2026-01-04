Enero suma nuevos puntos de atención

Publicado el domingo 4 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Los días miércoles en la Plaza Colón.

El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de enero, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.

Durante este mes, las postas funcionan de 9 a 12 horas, los días miércoles en Plaza Colón.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el domingo 4 de enero de 2026