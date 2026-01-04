Domingo 4 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 24°C
  • H: 33%
  • P: 1017
  • V: Sur

Enero suma nuevos puntos de atención

Sanidad

Los días miércoles en la Plaza Colón.



Publicado el domingo 4 de enero de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de enero, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.

Durante este mes, las postas funcionan de 9 a 12 horas, los días miércoles en Plaza Colón.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el domingo 4 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.