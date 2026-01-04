Enero suma nuevos puntos de atención
Sanidad
Los días miércoles en la Plaza Colón.
El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de enero, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.
Durante este mes, las postas funcionan de 9 a 12 horas, los días miércoles en Plaza Colón.
Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.
Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.
