Encuentro para “Leer la historia” en el Museo Udaondo

Publicado el viernes 27 de febrero de 2026

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este viernes 27 de febrero, a las 11:00, al recorrido participativo “Leer la historia” que se realizará en el Museo Colonial e Histórico. Esta propuesta es gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad “Leer la historia”, pensada para toda la familia, propone un acercamiento a las obras de diversos autores para experimentar desde distintas perspectivas el pensamiento que dio origen a la historia y a la visión del mundo de cada época.

A lo largo del recorrido, las palabras de viajeros, gauchos, patriotas, mujeres y pensadores se cruzan con objetos reales, documentos y piezas históricas. Allí, breves lecturas permitirán detenerse, imaginar y volver a escuchar lo que alguna vez se dijo, se escribió o se soñó.

Así, este recorrido no tradicional por las salas del Museo, resulta una invitación a caminar, leer y sentir cómo esas palabras de nuestra historia dialogan con el presente.

