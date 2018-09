En el monumento a Sarmiento conmemoraron el “Día del Maestro”

En el marco del día del maestro, 11 de septiembre, en la mañana del lunes se llevó a cabo el tradicional acto en el monumento al gran educador Domingo Faustino Sarmiento. Estuvieron presentes autoridades educativas de todo el distrito, la Inspectora Jefa Distrital, el Intendente Oscar Luciani, el Presidente del HCD Fernando Casset, concejales, docentes, estudiantes, presencia de gremios y vecinos.

El acto contó con unas palabras alusivas a la fecha por parte de la Profesora Flavia Porto quién recordó al flamante educador en su lucha por la educación pero también se refirió a la educación en los tiempos que corren. “Sarmiento fue un agente transformador en la educación de nuestro país, destacó.

Acto seguido, se homenajeó a los docentes con 25 años de servicio, como así también a los educadores de la ciudad fallecidos durante el año 2018. La Inspectora Jefa Distrital Cecilia Caputo fue la encargada de recordar a las recientes docentes fallecidas de nivel inicial, palabras que conmovieron a todos los presentes.

Luego tomó la palabra el Intendente Oscar Luciani, quién como profesor se refirió a otros colegas con los que ya no compartirá las aulas porque se han jubilado. Agradeció a las instituciones presentes y señaló que, “Flavia leyó un discurso maravilloso porque creo que englobó todo, no se quedó con nada, después nuestra Jefa Distrital recordó en la figura del maestro a dos docentes que ya no están, y eso recuerda a muchísimos docentes compañeros nuestros que dieron su vida en el aula y ya no están”.

“Su trabajo siempre es una lucha, lo dice el himno a Sarmiento, le tocó luchar por la educación en este país, pero sin embargo cuando vemos los problemas que tiene el país a que se refieren: a la falta de educación. Lo primero que dicen, desde la familia, desde la escuela”, resaltó.

Publicado el lunes 10 de septiembre de 2018