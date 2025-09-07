Florencia Price cerca de 3 concejales
Los 10 concejales se reparten entre Vanin y Price.
Florencia Price, de La Libertad Avanza, se perfila para poner en marcha su segunda participación política en Luján, con la posibilidad concreta de lograr hasta tres bancas en el Concejo Deliberante.
RESULTADOS PROVISORIOS
FEDERICO VANIN 55,62 %
FLORENCIA PRICE 31,39 %
JESICA RIVAROLA 2,62 %
MIRNA GOITEA 2,22 %
CRISTIAN ALBERTI 1,89 %
MIGUEL ROMAN 1,85 %
NATALIA BORREGO 1,81 %
DANIEL CURCI CASTRO 1,29 %
GUIDO BARRICHI 0,99 %
HERMINIO GUZMAN 0,31 %
ESCRUTADO 40%
Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025