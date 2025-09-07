Domingo 7 de septiembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 12°C
  • H: 62%
  • P: 1021
  • V: Este

Florencia Price cerca de 3 concejales

Los 10 concejales se reparten entre Vanin y Price.



Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Florencia Price, de La Libertad Avanza, se perfila para poner en marcha su segunda participación política en Luján, con la posibilidad concreta de lograr hasta tres bancas en el Concejo Deliberante.

RESULTADOS PROVISORIOS
FEDERICO VANIN 55,62 %
FLORENCIA PRICE 31,39 %
JESICA RIVAROLA 2,62 %
MIRNA GOITEA 2,22 %
CRISTIAN ALBERTI 1,89 %
MIGUEL ROMAN 1,85 %
NATALIA BORREGO 1,81 %
DANIEL CURCI CASTRO 1,29 %
GUIDO BARRICHI 0,99 %
HERMINIO GUZMAN 0,31 %

ESCRUTADO 40%

Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.