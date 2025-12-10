Elecciones en la UNLu: el Rector Panessi votó y llamó a sufragar «con orgullo»

Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Al emitir su voto en la Sede Central de la Universidad, el rector Walter Panessi llamó a sufragar «con orgullo por la UNLu» y destacó que «hoy es un día muy importante, en el que sostenemos la continuidad de la vida democrática de nuestra Institución».

En el inicio del balotaje, Panessi agradeció «a todas y todos los que asumen la responsabilidad de llevar adelante el acto electoral con gran compromiso» y les deseó una buena jornada.

«Yo ya voté, ahora es el turno de que la Comunidad Universitaria se exprese. En paz, con respeto y el orgullo de siempre por nuestra Universidad. ¡Viva la UNLu!», manifestó Panessi, quien se postula para su reelección.

Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025