Elecciones en la UNLu: el Rector Panessi votó y llamó a sufragar «con orgullo»
UNLu. Elecciones.
Al emitir su voto en la Sede Central de la Universidad, el rector Walter Panessi llamó a sufragar «con orgullo por la UNLu» y destacó que «hoy es un día muy importante, en el que sostenemos la continuidad de la vida democrática de nuestra Institución».
En el inicio del balotaje, Panessi agradeció «a todas y todos los que asumen la responsabilidad de llevar adelante el acto electoral con gran compromiso» y les deseó una buena jornada.
«Yo ya voté, ahora es el turno de que la Comunidad Universitaria se exprese. En paz, con respeto y el orgullo de siempre por nuestra Universidad. ¡Viva la UNLu!», manifestó Panessi, quien se postula para su reelección.
Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025