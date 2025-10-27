Elecciones 2025: expectativa y tendencia en Luján y a nivel Nacional

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025

Aunque todavía no se conocieron los resultados oficiales del escrutinio provisorio, la jornada electoral en Luján se desarrolló con normalidad y una participación que rondó el 70 % del padrón, según estimaciones preliminares.

En los pasillos políticos locales, distintas fuerzas reconocen que la elección fue pareja, aunque algunos referentes aseguran que La Libertad Avanza habría logrado una buena performance en el distrito, especialmente en las mesas del casco urbano y de algunos barrios de la zona sur.

Desde el oficialismo municipal se mostraron cautos y remarcaron que “hay que esperar los datos oficiales”, mientras que en los sectores libertarios destacaron el crecimiento del espacio respecto de las elecciones provinciales de septiembre.

El conteo definitivo comenzará en las próximas horas y se espera que recién este lunes por la tarde haya números más precisos sobre cómo votaron los vecinos de Luján en esta nueva elección nacional.

