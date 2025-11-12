El Trinidad Guevara celebra su 45° aniversario

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar del 45° aniversario del Teatro Municipal Trinidad Guevara, que se celebrará el sábado 22 de noviembre con una jornada abierta a la comunidad con propuestas para disfrutar de la cultura local.

Desde las 17 horas, sobre Rivadavia entre San Martín y Mitre, habrá lectura de cuentos infantiles, baile, música en vivo, teatro leído y sorteos, en un encuentro pensado para compartir en familia y vivir el espíritu del teatro también en la calle, con entrada libre y gratuita.

A las 20:30 horas, la celebración continuará dentro de la sala con la Gala Aniversario, que incluirá un acto protocolar, un concierto de piano y el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a esta sala, que desde 1980 sostiene y proyecta la vida cultural, y es un espacio de referencia para toda la comunidad artística de Luján.

Además, en el marco del aniversario, la Sala Oficial presentará desde el sábado 15 de noviembre una semana especial con funciones del Radioteatro, el Taller de Experimentación Teatral y la Comedia Municipal de Luján, tres proyectos propios que reflejan el trabajo sostenido de los elencos locales y el espíritu de creación y encuentro que caracteriza al teatro:

Sábado 15 y domingo 16 – 20:30 horas

Juancito de la Ribera – Radioteatro

Entradas: $5.000 (boletería presencial)

Martes 18 y miércoles 19 – 20:30 horas

Porque el alma prende fuego – Muestra del Taller de Experimentación Teatral

Entradas: $5.000 (boletería presencial)

Jueves 20 y viernes 21 – 20:30 horas

Jettatore – Comedia Municipal de Luján

Entradas: $5.000 (boletería presencial)

Domingo 23 – 19:30 horas

Muestra final y egreso del Seminario Municipal de Teatro

Entrada gratuita (boletería presencial)

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

Inaugurado el 22 de noviembre de 1980, el Teatro Municipal adoptó cinco años más tarde el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.

A lo largo de sus 45 años, se consolidó como uno de los espacios culturales más importantes de la región, con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas.

Desde su escenario, la cultura local, la formación y la participación comunitaria siguen construyendo día a día la identidad cultural de Luján.

Publicado el miércoles 12 de noviembre de 2025