El técnico Eduardo Domínguez volvió a caminar a Luján

Publicado el domingo 5 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Eduardo Domínguez Director Técnico de Estudiantes de La Plata, uno de los mejores equipos que tiene los campeonatos locales e internacionales volvió a caminar rumbo a Luján.

Muchos lo reconocieron, hinchas de Estudiantes e hinchas de otros equipos, y aprovecharon a sacarse fotos con el Deté

Domínguez es muy creyente, y como en el 2024, ncuándo era técnico también de Estudiantes, participó en la caminata rumbo a nuestra ciudad.

Publicado el domingo 5 de octubre de 2025