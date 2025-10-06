El técnico Eduardo Domínguez volvió a caminar a Luján
Fé y deporte.
Eduardo Domínguez Director Técnico de Estudiantes de La Plata, uno de los mejores equipos que tiene los campeonatos locales e internacionales volvió a caminar rumbo a Luján.
Muchos lo reconocieron, hinchas de Estudiantes e hinchas de otros equipos, y aprovecharon a sacarse fotos con el Deté
Domínguez es muy creyente, y como en el 2024, ncuándo era técnico también de Estudiantes, participó en la caminata rumbo a nuestra ciudad.
Publicado el domingo 5 de octubre de 2025